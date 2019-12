Ascolti TV | Venerdì 20 dicembre 2019

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 21 dicembre 2019) Mara Venier - La Porta dei Sogni Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata de La Porta dei Sogni ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Natale da chef ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Petrolio ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Independence Day ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Gli sdraiati ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il %. Su La7 Propaganda Live – Best Of ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 MasterChef 8 segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da .000 spettatori con il %. Su RealTime, K2 e Frisbee Junior Bake Off 3 è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale5 Striscia la ...

