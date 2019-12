Ascolti La Porta dei Sogni | Mara Venier vince anche in prima serata

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)conin: glide LadeiUn gran galà della vita unito al calore dell’emotainment classico: potrebbe essere riassunto in questo modo Ladeidiche è sbarcata invenerdì 20 dicembre con lapuntata. La regina deglidella domenica pomeriggio ha accompagnato sei persone nella realizzazione del sogno di una vita. Un mix tra Carramba che Sorpresa di Raffaella Carrà e C’è Posta per Te, ma con una propria identità e con storie ad alto tasso di emozioni e lacrime. Glide Ladeidihanno fatto registrare 2,7 milioni di telespettatori, pari al 14,4% di share per il primo appuntamento serale dello show di Rai1. Nel corso dellapuntata de Ladeisi è lasciata andare ad un libero sfogo: “In questo programma mi riconosco ...

