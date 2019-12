Arsenal | Arteta | «Decisione difficile | ma sognavo questa sfida» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il neo tecnico dell’, Mikel, ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo manager dei Gunners Dopo cinque stagioni come giocatore, Mikelè tornato all’in veste di allenatore lasciando Pep Guardiola e il Manchester City. Queste le parole del nuovo allenatore dei Gunners. «Sono felice e orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data. Mi sono preparato per diversi anni a una simile. So cosa merita questo club e sono pronto. Non vedo l’ora di iniziare. Darò ogni goccia di sangue per questo club. Quando l’bussa alla tua porta èdire di no». Leggi su Calcionews24.com

