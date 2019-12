Arriva una nuova versione di In questa città | Max Pezzali e Ketama126 cantano il Roma

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019) A distanza di circa un mese dall’uscita dell’originale ‘In’, esce un remix della canzone che rappresenta a tutti gli effetti un tributo d’amore di Max. In ‘Milano Remix’ alla strofa dell’ex leader degli 883 si aggiunge una strofa di, ennesimo artista del rap a duettare con quello che – nonostante tutto – può essere considerato un padre del rap in Italia. E se Maxcanta un elogio della bella Capitale, Ketama (che rispetto a Max fa il percorso inverso, daa Milano) mostra una discreta nostalgia per la sua. E qual è la cosa più bella di Milano, secondo l’artista della 126? Il binario 9, dove parte il treno per tornare aL'articolounadi In: MaxilMilano Remix proviene da NonSolo.TV.

