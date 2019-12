Antonio Razzi | in pensione | «Campo con 700 euro al mese! Il Nobel per la Pace? Lo darei…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) «Prendo ladi senatore? Penso di sì… Prendo 2200di. Magari mi dessero la tredicesima… Pago l’affitto di 1500, me ne restano 700, ci vivo! Adesso guadagno di più in salute, non mi devo preoccupare di niente, dato che non devo più fare i conti con le lamentele dei cittadini. Ho una sola responsabilità, mia moglie», dice così, ex senatore di Forza Italia, ospite al programma Un giorno da pecora, descrivendo così la sua nuova condizione di pensionato. Quando si parla di vitalizio l’abruzzese fermo esclama: «Non l’ho fatta io quella legge, ma se c’è la legge… io me lo prendo!».: «Per me, fare il senatore era un lavoro!» «Per me, fare il senatore era un lavoro. Ora, provvisoriamente, mi concentro su altre attività: vado in radio, in tv, faccio di tutto…», ha spiegato, che ...

