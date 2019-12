Anticipo Serie A, Torino-Spal 1-2

Colpo dellache passa in rimonta 2-1 all'Olimpico in casa del. Pronti-via e c'è il vantaggio granata: punizione di Verdi, la difesa ferrarese non riesce a rinviare e Rincon può battere Berisha (4'). Toro ancora pericoloso con Berenguer,Belotti e Bremen.Nel finale di 1° tempo si sveglia la: Cionek serve Strefezza che batte Sirigu è 1-1 (42'). Subito dopo chance per Petagna,para Sirigu.Nella ripresa secondo giallo a Bremer, Toro in 10 (55'). Nel finale lacompleta la rimonta con Petagna di testa su cross di Valdifiori(Di sabato 21 dicembre 2019)