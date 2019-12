Anticipazioni Un posto al sole | 23-27 dicembre | un duro colpo per Filippo

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019) Unalprossima settimana: Ferri sorprende Serena Unalandrà regolarmente in onda anche durante le festività natalizie. Come nella vita reale anche nella soap di Rai3 il 24 e il 25si festeggerà il Natale. Ledi Unaldal 23 al 27svelano che una notizia inattesa sconvolgerà. Nelle nuove puntate di UnalClara non sarà più così sicura di voler denunciare Alberto. Diego, con il supporto dei suoi familiari, è finalmente pronto a ricominciare la sua vita in modo diverso. Serena enon sopportano più l’ingombrante presenza di Otello nel loro bed & breakfast. La soluzione arriva da Raffaele. Ledi Unalsvelano che la scelta di Arianna di non partire più per Londra metterà Andrea di fronte a una difficile decisione: partirà anche senza di lei o ...

