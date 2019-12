Anticipazioni Tempesta d’amore | puntate dal 22 al 28 dicembre

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)d’amore, episodi prossima settimana: Eva vicina e Robert Eva e Robert continueranno a tenere i telespettatori di Rete 4 con il fiato sospeso nelledella prossima settimana did’amore. Valentina cercherà di riportare la pace in famiglia invitando i genitori al suo spettacolo teatrale, la serata però non andrà come sperato. Intanto Robert si avvicinerà a Lucy, la sorella di Romy. Nelledal 22 al 28did’amore però sulla scia dei vecchi ricordi, Eva e Robert si ritroveranno e scopriranno di essere ancora innamorati. Presto però una scoperta farà cambiare idea a Saalfeld, gelando di nuovo i rapporti con Eva. Robert scoprirà nelle nuovedid’amore che la moglie è ancora in contatto con Christoph che le ha inviato un pacco dalla Thailandia.d’amore, nuovi ...

