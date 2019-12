Anna Rosati | la fotografia come codice visivo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) di Azzurra Immediato L’Occhio di Leone, ‘osservatorio sull’arte’, apre la sua indagine con una intervista ad una fotografa e graphic designer bolognese,. Ho scelto di incontrarla nella sua città che, da quasi vent’anni, è anche la mia: Bologna. Il lavoro ci ha portate molto spesso ad esser parte dello stesso viaggio nell’universo dellae dell’arte tanto da non rendercene quasi conto. Ho deciso, tuttavia, di fermarmi un attimo per ragionare con, su cosa sia per lei la, intesaun vero ‘’, caleidoscopio attraverso cui osservare il reale e, eventualmente, rimodularlo. Mi ha parlato della sua affezione per il Sud Italia, il Sannio in particolare, luogo con cui ha stretto un legame professionale molto intenso e duraturo e che ha segnato diverse tappe del nostro viaggio.Azzurra Immediato: La tarriera nella...

