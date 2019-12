Andrea Zelletta e Natalia Paragoni | la sorpresa dopo il ritorno a Uomini e Donne E sono

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Solo qualche giorno fatornati nello studio che li ha fatti innamorare. A, durante l’ultima puntata del trono classico di, Maria De Filippi ha annunciato il loro ingresso.formano una delle coppie più amate del programma. Il loro amore è sbocciato a primavera scorsa e la storia procede a gonfie vele. Lei si trovava già in studio per corteggiare un altro tronista ma all’arrivo diè scattato il colpo di fulmine.qualche mese è arrivata la scelta, conche le ha proposto di proseguire la loro conoscenza fuori dagli studi televisivi e da allora i due non sipiù lasciati. Da diversi mesi l’ex tronista e l’ex corteggiatrice vivono insieme a Milano e condividono la quotidianità ma anche esperienze professionali comesoliti raccontare ai fan tra post e Storie di Instagram. (Continua ...

Debina87 : RT @Iperborea_: Finestra: Durante la scelta di Ivan, Andrea Zelletta, influenzato dalla maratona di Dawson's Creek, decide di improvvisars… - maurocusini : 'Uomini e Donne', Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: spunta l'anello - Il Giorno - RistoriAmo : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Andrea Zelletta regala l'anello a Natalia Paragoni -