Anche salvare Pop Bari ha i suoi rischi

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 dicembre 2019) Due delle maggiori agenzie di rating, S&P e Fitch, suonano un campanello d’allarme sul salvataggio della Banca popolare diritenendo che l’operazione potrebbe avere ripercussioni negative su Mediocredito centrale, la banca di Invitalia scelta come salvatrice. Una doccia fredda per Palazzo Chigi

CottarelliCPI : #PopolareBari:Di Maio dice che i soldi verranno messi se necessario, ma solo per salvare i risparmiatori, non i ban… - ItaliaViva : 'Quando sta per saltare una banca, è giusto intervenire. Punto. Significa salvare le famiglie dei risparmiatori e d… - rellapdrella : RT @ritafrediani: Quindi leggo che qualcuno, anche questa volta, si appresta a salvare in culo al truce. Per quel che può valere, ma non cr… -