Ancelotti riparte dall’Everton | ufficiale l’accordo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Carloall’Everton. Il tecnico italiano ha trovato l’accordo con il club di Liverpool. Arsenal battuto in volata. LONDRA (INGHILTERRA) – Carloall’Everton. Dopo l’addio al Napoli, il tecnico italiano è volato in Inghilterra per valutare le opportunità sul suo futuro e nelle ultime ore c’è stata l’accelerata con il club di Liverpool. L’ufficialità è arrivata nella giornata di sabato 21 dicembre 2019. Un ritorno in Premier per l’allenatore emiliano da sempre cercato. In estate, infatti, si era parlato di un possibile addio al Napoli per riprovare un’esperienza in un campionato che è sempre stato adatto ad. Ora la scommessa Everton. Una stagione da concludere nel migliore dei modi prima programmare con fiducia la prossima stagione. La scommessa Everton perPerla ...

