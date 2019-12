Ancelotti | la ‘vacanza’ dura poco | Carletto è il nuovo allenatore dell’Everton! VIDEO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Subito dopo la sua separazione dal Napoli, era iniziato a circolare il suo nome dalle parti di Liverpool, sponda Everton. Dalle parole ai fatti, in pochissimo tempo:la ‘vacanza’ per Carlo, l’ex tecnico azzurro è infatti ildella squadra inglese. L’reggiano torna in Inghilterra a distanza di 8 anni dall’ultima ed unica volta, quando allenò il Chelsea di Abramovich. Di seguito l’annunciodell’Everton sul profilo ufficiale Twitter. Introducing the new manager of Everton Football Club, @Mr! #WelcomeMrpic.twitter.com/zNNoix8H5R — Everton (@Everton) December 21, 2019 L'articolo, la ‘vacanza’è ildell’Everton!CalcioWeb.

