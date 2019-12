Amadeus svela le sue carte per il settantesimo Festival

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Paolo Giordano Dieci presenze femminili in cinque serate e Tiziano Ferro come spalla, soprattutto canora Paolo Giordano nostro inviato a Sanremoa piccole dosi. Anche dopo aver incoronato gli otto giovani che si giocheranno il, l'altra notte non si è sbottonato più di tanto su quello che sarà il suo, la settantesima edizione, quella comunque determinante per i bilanci Rai 2020. Ha confermato la presenza di Tiziano Ferro per tutte le cinque sere (quindi dal 4 all'8 febbraio). Non sarà un co-conduttore ma avrà un ruolo determinante nella scansione delle serate, anche se soprattuto «canterà perché fa il cantante», ha spiegato, che è molto carlocontiano nell'attitudine lucida da presentatore di nuova generazione legato però a doppio filo con la tradizione. Ha le idee chiare e, nonostante molti bravi autori, dà l'impressione di essere quello che ...

