Allerta salmonella nel salame | il Ministero della Salute richiama un lotto MARCA e

(Di sabato 21 dicembre 2019)negli alimenti: il richiamo arriva direttamente dale riguarda undiche risulta contaminato. Il prodotto in questione èMACELLERIA PERUCCHETTI GIUSEPPE & C SNC, presente in vari punti vendita italiani, ed è statoto per rischio microbiologico, in quanto è risultato positivo alle analisi per la ricerca di. Nello specifico, il richiamo riguarda la confezione da 400/500 grammi diB 03-10-19), prodotta da PERUCCHETTI GIUSEPPE & C SNC nello stabilimento di Gardone Val Trompia BS, in provincia di Brescia. È possibile riconoscere ilinteressato dal richiamo anche dalla data di scadenza: marzo 2021. Ilinvita chi ha acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita in cui l’ha comprato per richiederne la sostituzione.L'articolo ...

