Allerta Meteo Veneto | codice giallo per criticità idraulica e idrogeologica fino alle

(Di sabato 21 dicembre 2019) La fase di maltempo in corso sulha indotto la Protezione Civile della Regione a dichiarare lo stato di Attenzione (‘gialla‘) persu alcuni bacini del territorioore 14.00 di domani. I bacini interessati sono Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Po Fissero Tartaro Canalbianco Basso Adige, Brenta Bacchiglione. Dopo le piogge diffuse di oggi, domani la probabilità di precipitazioni sarà nelle prime ore medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e pedemontane, medio-alta (50-75%) altrove, per fenomeni in genere modesti salvo locali rovesci, con limite di eventuali deboli nevicate a 1400-1700 metri sulle Prealpi e 1100-1400 metri sulle Dolomiti; in seguito, i fenomeni saranno generalmente assenti.L'articoloper14.00 di ...

