Allerta Meteo prorogata in Sardegna | venti di burrasca e mareggiate sulle coste

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019)di altre 24 ore inl’per fortie piogge. In particolare dalle prime ore di domani si prevedono raffiche di vento sino asettentrionali, occidentali e meridionali dell’Isola e sui rilievi maggiori, con possibili. Inizialmente isoffieranno da ovest. L’avviso, diramato dalla Protezione civile regionale, è valido sino alle 18 di domenica 22 dicembre. Osservati speciali i bacini di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro, dove vige il codice arancione per rischio idraulico (criticità moderata). Codice giallo (criticità ordinaria), invece, per rischio idrogeologico sui bacini dell’Iglesiente e Campidano. La protezione civile ha diffuso un avviso anche per condizioniavverse per vento e, previsti dalla mezzanotte di domenica fino alle 18 di lunedì 23 ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - repubblica : Meteo, acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni [aggiornamento delle 08:51] - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNA Prosecuzione avviso di allerta meteo: fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00.00 di sa… -