Allerta Meteo Marche | attesa una tempesta di vento con raffiche fino a 110 km orari

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) La protezione civile delleha emesso un avviso di condizioniavverse valido dalle ore 12 ealla mezzanotte, conseguenza del veloce transito di una perturbazione che determinerà forti venti di garbino, conche arriveranno aviolenta o uragano in particolare sulle zone montane. Lungo la dorsale appenninica, da nord a sud della regione, ledipotrebbero superare i 110 kme sara’ in atto un’gialla per criticita’ idrogeologica.di burrasca anche lungo la costa, dove lepotrebbero sfiorare i 90 km. Le piogge diffuse che stanno caratterizzando la prima parte della giornata odierna si esauriranno nel corso del pomeriggio.L'articolounadicona 110 kmWeb.

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - repubblica : Meteo, acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni [aggiornamento delle 08:51] - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… -