Allerta Meteo Liguria | ancora criticità | ma situazioni in miglioramento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo una breve tregua, da questa sera torna il Maltempo su parte dellatra il centro e il Levante della regione. La zona interessata va da Portofino al confine con la Toscana. Ci sarannorovesci e possibili temporali forti. L’è di colore giallo, il più basso. La pioggia sara’ accompagnata da altri eventisignificativi: vento forte e una lunga mareggiata che si protrarra’ fino a lunedi’. L’gialla scatta alle 20 di questa sera e durera’ fino alle 6 di domani per i bacini piccoli, mentre per i bacini grandi non terminerà come previsto alle 12 di oggi ma continuera’ fino alle 12 di domani Nelle ultime 12 ore precipitazioni deboli o moderate hanno interessato quasi tutta la regione, concentrandosi maggiormente a Levante: le cumulate, aggiornate alle 10.30, segnalano i picchi sul versante toscano del Magra ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - repubblica : Meteo, acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni [aggiornamento delle 08:51] - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… -