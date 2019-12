Allerta Meteo Lazio | precipitazioni persistenti | forti raffiche di vento e possibili

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalla tarda sera/notte di oggi, sabato 21 dicembre, e per le successive 18-24 ore si prevede sulil persistere dida sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica edi“. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del. “Dalle prime ore di domani, domenica 22 dicembre e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali con temporanei ulteriori rinforzi di raffica sui settori Costieri.mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un ...

