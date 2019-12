Allerta Meteo Emilia Romagna | criticità arancione per le piene dei fiumi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Prorogata anche per tutta la giornata di domenica 22 dicembre l’indovuta al peggioramento delle condizionicon attesi rovesci e criticita’ legate alledei. Nei bacinini centrali e nella pianurana centrale l’riguarda principalmente la piena del fiume Enza. Atteseprossime alla soglia 2 per il fiume Secchia e al di sotto della soglia 2 per il Panaro. Il passaggio della piena del Po nella pianura e bassa collinana occidentale ha unapiù lieve, ‘gialla’, con livelli idrometrici superiori alla soglia 1 dalla serata di sabato 21 novembre. Il vento è in aumento sull’Appennino, prima sul settore occidentale (con valori tra 62 e 74 chilometri orari) e nella giornata del 22 dicembre sul settore centro-orientale (con valori tra 74 e 88 chilometri orari).L'articolo ...

