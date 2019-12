Allerta maltempo | una vittima vicino a Pordenone E a Venezia torna l’acqua alta

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) La strada era stata chiusa per l’meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il torrente, finendo travolto dalla corrente. È morto così – secondo quanto riporta l’Ansa – un uomo in FriuliGiulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di. Le autorità locali, a causa del, avevano diramato un’arancione, che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade. Tra queste, quella dove è morto l’uomo, tanto che l’accesso era stato chiuso con una sbarra. La protezione civile ha emanato uno stato diarancione per 14 regioni. L’emergenzaal centro-nord ha richiesto nelle ultime ore oltre 200 interventi da parte dei Vigili del fuoco. Le regioni più colpite sono Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana, ha spiegato il 115 in un ...

