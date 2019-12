“Alla fine esce sempre il sole” Diana Del Bufalo | dopo Paolo Ruffini e tanto dolore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le strade tradelsi sono ormai definitivamente separate. Parlando a ‘Verissimo’ delladella relazione, l’attore e conduttore ha detto: “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amatae a volte il mio amore può essere stato sbagliato.rimarràuna principessa Disney meravigliosa. Credo che il suo sia unche mette il punto.ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”. Ed ha aggiunto successivamente: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori.è un essere umano stupendo e vederla ...

