Alitalia | Patuanelli | Solo sei mesi per salvarla

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il ministro dello Sviluppo Economico Stefanolancia l’allarme: "Per salvareci restano sei". In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, il titolare del Mise ha argomentato: "L'obiettivo è chiudere entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario. Altrimenti si chiude. Sono stati erogati i 400 milioni di euro di prestito. Non ci saranno altri fondi", ha aggiunto. Insomma, i rubinetti statali sono chiusi: "Fs deve entrare nella cordata, e poi sfida tra Lufthansa e Air France".Alle critiche dell’opposizione, il ministrorisponde deciso: "perde circa 2 milioni al giorno. Vorrei sapere cosa si può fare di più rispetto a quanto stiamo facendo". Poi, il ministro si rivolge anche al commissario Leogrande, cui "è stato dato ampio mandato, non una cambiale in bianco pero', per trovare una soluzione. Dovrà rendere più ...

