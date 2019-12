Alitalia | Patuanelli | «No a spezzatino Sei mesi per salvarla o si chiude»

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 21 dicembre 2019) «Sarà una holding», ha detto il ministro. Il commissario unico avrà il compito di tagliare i costi rendendo appetibile il vettore, con Air France e Lufthansa in gara

