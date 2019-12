Alitalia, l’ultimatum di Patuanelli: «Sei mesi per salvarla». E sull’accordo con ArcelorMittal il ministro promette «zero esuberi» (Di sabato 21 dicembre 2019) «Per salvare Alitalia ci restano sei mesi. L’obiettivo è chiudere entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario. Altrimenti si chiude. Sono stati erogati i 400 milioni di euro di prestito. Non ci saranno altri fondi». Così al Messaggero il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, secondo cui «Fs deve entrare nella cordata, e poi sfida tra Lufthansa e Air France». «Niente spezzatino – dice. «Sarà una holding». E sull’ex Ilva assicura: «A fine piano ci saranno zero esuberi». Alitalia «Sono stati erogati i 400 milioni di euro di prestito. Non ci saranno altri fondi. Per Alitalia questo è davvero l’ultimo intervento dello Stato», dice il ministro dello Sviluppo economico nell’intervista in apertura del Messaggero. Alitalia «perde circa 2 milioni al giorno. Vorrei sapere cosa si può fare di più rispetto a quanto stiamo ...

