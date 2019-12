Alessandro Borghese ha un figlio ‘sconosciuto’ | «Prima di sposarmi ero ‘sportivo’ | l’ho

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Amatissimo chef e conduttore televisivosi è raccontato a Repubblica, rivelando un passato inaspettato e sconosciuto anche a lui fino a poco tempo fa: un‘scoperto’ da poco. Padre di due bambine, Arizona e Alexandra, nate dalla relazione con la moglie Wilma, il cuoco ha rivelato di avere un terzoche non ha mai conosciuto, nato da una storia precedente al matrimonio: periodo in cui – dice – era piuttosto ‘leggero’. Solo qualche tempo fa, tra l’altro,, aveva raccontato un simpatico retroscena proprio sulla proposta di matrimonio. Pare, infatti, che sia nata da un piacevole equivoco in aereo: «Eravamo su un aereo e stavamo attraversando una turbolenza – aveva riferito – e vedendo dei posti liberi le chiesi: ci spostiamo? In tutta risposta lei mi saltò addosso, iniziò ad abbracciarmi e a urlare Sì! Sì! Perché aveva capito ci ...

