Alessandro Borghese a sorpresa | Ho un figlio che non ho mai visto

(Di sabato 21 dicembre 2019) 43ennedi Barbara Bouchet,ha rivelato a LaRepubblica di avere unche non ha mai, nato nel 2006.Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie. Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da poco ho scoperto di avere un altronato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno.Un vero e proprio 'appello' alla madre del 15enne, quello di, che ha sposato Wilma Oliverio nel 2009, 6 mesi dopo averla conosciuta. Quando si dice un colpo di fulmine.: "Ho unche non ho mai" 21 dicembre 2019 10:55.

