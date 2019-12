Al Bano | la commovente lettera per mamma Jolanda

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alha scritto una lunga ealla madre, scomparsa qualche giorno fa: “Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella“ Alemozionante perIl dolore per la scomparsa della madre è ancora insopportabile, ma Alha voluto esprimere tutta la sua tristezza e angoscia in unaa cuore aperto, pubblicata sulle colonne di Gente. In questa, il cantante di Cellino San Marco ricorda il legame con, sempre presente nella sua vita, tanto che lo stesso Alcita il patto che vigeva tra i due: lei lo avrebbe sempre aspettato a casa al ritorno dai suoi tanti concerti, ma lo scorso 10 dicembre il cantante ha subito annullato il concerto in Albania, tornando al suo paese e trovando questa volta sua madre “rigida, fredda, piccola e leggera come una bambina“, come scrive ...

infoitcultura : Romina Power, il ricordo commovente su Instagram dopo le parole di Al Bano - zazoomnews : Romina Power il ricordo commovente su Instagram dopo le parole di Al Bano - #Romina #Power #ricordo #commovente - zazoomblog : Romina Power il ricordo commovente su Instagram dopo le parole di Al Bano - #Romina #Power #ricordo #commovente -