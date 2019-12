Al Bano e la lettera a mamma Jolanda | “Sei riuscita a farmi piangere”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 21 dicembre 2019) Unaalla. Quante volte avremmo voluto scriverla. E non abbiamo mai avuto il tempo di farlo. Di raccontare il nostro amore. Di dire tutto quello che proviamo nei confronti di chi ci ha generato. E spesso, quando abbiamo il tempo di farlo, è già troppo tardi. AlCarrisi ha scritto unaalla madreOttino, scomparsa recentemente all’età di 96 anni. Un dolore grande per il cantante che è sempre stato molto legato alla donna. Ora, a distanza di qualche giorno, l’artista prova a mettere nero su bianco parole per l’adorata. «cara, seipiangere» scrive Alche confessa: «Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse». LEGGI ANCHE: Toto Cutugno shock: “Sono vivo grazie ad Al”. Ale la. Il cantante parla ...

CronacaSocial : #AlBano e la lettera a mamma #Jolanda: “Sei riuscita a farmi piangere”. Le parole struggenti. LEGGI??… - lpacchin : NEWS #ticino Al Bano e la lettera alla madre appena deceduta: «Mi hai fatto piangere» - zazoomnews : Al Bano la lettera a mamma Jolanda: Sei stata il mio faro ora sei la mia stella - #lettera #mamma #Jolanda: #stata -