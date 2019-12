Aida Yespica disperata | “Ho perso tutti i soldi Ed ecco cosa fa il mio ex”

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non è affatto un bel momento per. “Hoe il mio ex non mi fa vedere nostro figlio” ha detto scoppiando a piangere nello studio di Verissimo. “Hoe il mio ex non mi fa vedere nostro figlio”: con queste parole, ospite a … L'articolo: “Ho. Edfa il mio ex” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomnews : Aida Yespica piange per il figlio e accusa- Matteo sono sua madre un po di cuore - #Yespica #piange #figlio… - zazoomblog : Aida Yespica piange per il figlio e accusa- Matteo sono sua madre un po di cuore - #Yespica #piange #figlio… - Methamorphose29 : RT @MonicaAosta: Sarò strana io ma della storia che sta raccontando Aida Yespica non sta capendo niente ???? #verissimo -