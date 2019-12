A un mese dal voto | la sfida in Emilia Romagna è ancora aperta

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) L', da sempre roccaforte rossa è ora più che mai 'contendibile'. A poco più di undal traguardo, la battaglia elettorale, con un breve pit stop natalizio, si combatterà senza sosta dalle grandi città ai piccoli Comuni, fino al 26 gennaio quando ilassumerà anche una valenza nazionale. Tra le tante incognite, a 35 giorni dalle elezioni regionali, sembrano emergere due certezze. Primo, la partita èapertissima con un presumibile testa a testa tra il governatore uscente Pd sostenuto dal centrosinistra, Stefano Bonaccini (in leggero vantaggio negli ultimi sondaggi) e Lucia Borgonzoni, senatrice leghista in corsa per il centrodestra. Secondo, l'ago della bilancia saranno gli 'indecisi' (addirittura 1 su 4 nella recente rilevazione Ixè per Cartabianca). Questa la platea, nel 'mirino' dei due principalinti, da corteggiare con cura fino all'apertura delle ...

