5 fumetti dal cuore grande | da leggere a Natale

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si avvicina ile, con esso, la voglia di sedersi davanti a un caminetto con un bel fumetto, una coperta sulle ginocchia e una tazza di cioccolata calda in mano, mentre fuori nevica. Un’immagine che non sempre corrisponde alla realtà, ma se pure possiamo fare a meno di un caminetto o della neve, nulla vieta di procurarsi (o, magari, regalare) una bella graphic novel datutta d’un fiato durante le feste. Ecco 5 suggerimenti in grado di scaldare ildei lettori anche quando fuori fa freddo. Bone, di Jeff Smith Bone è un’avventura fantastica, un viaggio in un mondo incantato in compagnia di personaggi indimenticabili che non nascondono la propria natura fumettosa, ma la celebrano. Una saga fantasy che in qualche modo riesce a unire atmosfere alla Tolkien, situazioni umoristiche da fumetto belga e un tratto inconfondibile da comic book americano. Quale ...

ClopCavallino : Leggi l'estratto gratuito qui: - ClopCavallino : Leggi l'estratto gratuito qui: - ClopCavallino : Visita il mio sito mi farai impennare di gioia. Grazie dal tuo amico Clop. #Clop #avventure #divertimento #fumetti… -