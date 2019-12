Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “IlLaghi sicuri trova la sua operativita’ nel finanziamento che l’Ente metropolitano ha messo a disposizione dei Comuni di Castel Gandolfo e Trevignano, per la realizzazione di rampe di accesso, utili a consentire in modo rapido l’utilizzo dei mezzi in caso di emergenza e assicurare il primo soccorso”. “La Citta’ha gia’ istituito da tempo un tavolo di coordinamento interistituzionale, anche con finalita’ di protezione civile, a garanzia della sicurezza della balneazione e della navigazione. Le opere, realizzate nei territori dei Comuni di Castel Gandolfo e Trevignano, agevoleranno l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli operatori della sicurezza a beneficio di tutti i Comuni rivieraschi e della collettivita”‘. “Ringrazio della collaborazione la Consigliera...

romadailynews : Zotta: da Città Metropolitana ok a progetto ‘laghi sicuri’: Roma – “Il progetto Laghi… - UilFplCitMetRM : RT @CittaMetroRoma: La Sindaca @virginiaraggi ha salutato i dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale a Palazzo Valentini, aug… - M5S_CMRoma : RT @CittaMetroRoma: La Sindaca @virginiaraggi ha salutato i dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale a Palazzo Valentini, aug… -