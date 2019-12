Zingaretti | «Se cade il governo si va al voto Con Italia viva? Dipende…»

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Con la manovra economica ormai in dirittura di arrivo, l’ipotesi di una caduta delConte bis è tornata a popolare i quotidiani e le dichiarazioni dei leader politici. Ipotesi anche anticipata da Open a proposito del piano B pronto per Nicola Zigaretti. Oggi sul Corriere della sera torna a parlarne il segretario del Pd, che alla prima domanda di Maria Teresa Meli proprio sulla possibile caduta del, risponde netto: «Dopo la caduta di questo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni». «Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per andare avanti – aggiunge– ma ci vuole una comune volontà politica». Di staccare la spina, il segretario dem non ha nessuna intenzione, ma sulle intenzioni degli alleati, primo fra tuttidi Matteo Renzi, resta l’incognita. Le alleanze Così come nulla è inciso ...

