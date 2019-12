Zingaretti | “Se cade il governo Conte le elezioni sono inevitabili”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nicola, il segretario del Pd è convinto che “dopo la caduta di questo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le“. Pochi giorni dopo aver appreso del referendum sul taglio dei parlamentari e in concomitanza con le tensioni sulla Manovra economica, il segretario del Pd si interroga sul futuro dell’esecutivo. Tuttavia, “convinto – ha aggiunto anche – che ci siano tutte le condizioni per andare avanti ma ci vuole una comune volontà politica“.sulL’esecutivo giallo-rosso si sta scontrando con una serie di tensioni che riguardano la Manovra economica, il caso ex Ilva, Alitalia, la prescrizione. La tenuta della coalizione Pd-M5s sembra essere a rischio ma Nicolaritiene che “ci siano le condizioni per andare avanti”. Ciò di cui ha bisogno il ...

chedisagio : 'Conte è, oggettivamente,m un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste', dice @nzingaretti al… - SkyTG24 : Zingaretti: 'Se cade il governo, si va a votare' - MediasetTgcom24 : Pd, Zingaretti: 'Se cade il governo, si va al voto' #Pd -