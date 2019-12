Zingaretti | Questo governo ha evitato la bancarotta e nuove tasse ma se cade c’è il

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo il rinvio del vertice didi ieri sera per le frizioni nella maggioranza sui temi della giustizia, in particolare sulla riforma della prescrizione che scatterebbe da gennaio (Italia Viva si oppone), il segretario del Pd Nicolatorna ad avvertire: se l’esecutivoci sono solo le elezioni. Manovra, via libera del Senato: 166 sì e 128 no Gianluigi Paragone, come promesso, ha votato no. Del resto il capo dello Stato Sergio Mattarella ha messo in chiaro che in caso di crisi formalmente aperta la via da seguire sarebbe quella del voto anticipato. Serve volontà politica comune Dice, intervistato dal Corriere della Sera, che "dopo la caduta di, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni. Sono convinto che ci siano le condizioni per andare avanti, ma ci ...

BarillariM5S : 1 miliardo di buco nei conti ! Fosse stata la Raggi, l'avrebbero MASSACRATA su ogni giornale e ogni tv. Invece è s… - BarillariM5S : A fianco di Zingaretti e contro Virginia Raggi? NO GRAZIE. La capogruppo Roberta Lombardi dovrà chiarire questo enn… - matteosalvinimi : Noi facciamo proposte, ci pagano per questo, non per litigare, ma evidentemente Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti… -