Zielinski sprona il Napoli: “Basta risultati negativi, ora dobbiamo vincere” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Stop ai risultati negativi, la stagione non è stata positiva finora. Bisogna guardare avanti e vincere quante più gare sarà possibile. Noi diamo sempre il massimo, ma ci manca sempre qualcosa. Speriamo che da domenica possiamo ricominciare a far divertire i tifosi”. Piotr Zielinski ha parlato così del momento della squadra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciato alcune importanti dichiarazioni anche sul nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso.“Il mister è molto carico – dichiara il centrocampista polacco – ha tanta voglia di dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci stiamo allenando con grande intensità. Faremo bene. La colpa di questo momento non so se è di tutti, perchè per la maggior parte è nostra. C’erano partite che avremmo potuto vincere, ...

