WWE 2K20 Originals: Terra di nessuno già disponibile (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sta arrivando il secondo capitolo di WWE 2K20 Originals, la nuova serie di pacchetti di contenuti scaricabili per WWE 2K20 che permettono ai fan della WWE di esplorare nuovi, fantasiosi mondi a tema. WWE 2K20 Originals: Terrore nella notte, pubblicato poco dopo l’uscita del gioco, catturava alla perfezione l’atmosfera inquietante di Halloween (complice la partecipazione di “The Fiend” Bray Wyatt). Oggi invece vogliamo rivelarvi il secondo dei pacchetti di contenuti WWE 2K20 Originals, chiamato WWE 2K20 Originals: Terra di nessuno. Proprio come Terrore nella notte, Terra di nessuno include tantissime novità: Showcase, Torri narrative, personaggi e parti per gli stessi, arene, armi, dialoghi e commenti tecnici; il tutto ambientato in una landa desolata e post apocalittica. Terra di nessuno è incluso in tutte le copie di WWE ...

