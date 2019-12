Wind festeggia il Natale con l’offerta Winter 100 Giga a 9 | 99 euro al mese

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Da oggi 20 dicembre 2019invierà ad alcuni già clienti ricaricabili un SMS per l'attivazione della promozione100al prezzo promozionale di 9,99invece di 11,99. La promozione100sarà attiva per tutto il periodo delle feste natalizie e include un pacchetto di 100 GB di traffico internet da utilizzare in 100 giorni. L'articoloilcon l’offerta100a 9,99alproviene da TuttoAndroid.

AppleNews_it : RT @pcexpander: OnePlus compie sei anni e festeggia scontando smartphone e (quasi) tutti gli accessori#pcexpander #cybernews #android #sams… - pcexpander : OnePlus compie sei anni e festeggia scontando smartphone e (quasi) tutti gli accessori#pcexpander #cybernews… -