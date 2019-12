Watchmen | Damon Lindelof spiega l' assenza di Nite Owl nella serie tv

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo showrunnerperchéOwl non è apparsoHBO, scelta questa criticata dai fan. Nonostante le lodi a, latv brilla per l'diOwl, uno dei personaggi più amati dei fumetti, lo showrunnerhato le ragioni di tale scelta in una recente intervista a Collider.hato le ragioni della scelta, criticata da molti fan, di escludereOwl dallo show il cui destino è incerto visto che non sappiamo se avrà una seconda stagione: "Una delle cose che cerchiamo costantemente di risolvere è il rapporto tra vecchio e nuovo. Sentivo che Laurie doveva essere nello show, e sentivo che Manhattan doveva essere nello show. ...

infoitcultura : Watchmen, Damon Lindelof svela il suo unico rimpianto - duelsit : #Watchmen – La serie TV: Damon Lindelof si confronta senza paura con un'icona del fumetto americano… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Watchmen – Damon Lindelof spiega l’assenza di Gufo Notturno -