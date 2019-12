Wanda Nara struccata | è irriconoscibile | le FOTO hanno fatto impazzire il web

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Senza trucco, con il viso al naturale e gli occhi in primo piano,si mostra acqua e sapone al publico del social. Il primo risveglio è duro per tutti, capelli scombinati, occhiaie e viso gonfio, a quanto pare per la super mamma non è così. Argentina esplosivaè una donna affascinante, bella ed esplosiva, negli ultimi anni è diventata un’influencer, modella, showgirl, presentatrice televisiva e (da non dimenticare) l’agente e moglie di Mauro Icardi. Da giorni fai suoi follower con scatti piccanti, nelle ultime duepostate tra le stories di Instagram la bellissima argentina è in un intimo che contiene a fatica le sue forme. Pelle d’avorio, occhi azzurro cielo e labbra tornite la modella argentina non riesce a non stupire i tantissimi affezionati che la seguono con attenzione. Anche loro al ...

