Wanda Nara sono molto diversa da come appaio sui social e in tv (Di venerdì 20 dicembre 2019) Wanda Nara appare in una veste insolita, ben diversa da come appare sia in tv, che sui social, in una lunga un’intervista pubblicata dal settimanale “Chi” all’esordio come opinionista al “GF Vip” (che partirà su Canale 5 il 7 gennaio), la Nara si descrive soprattutto come una madre normale, molto presente nella quotidianetà dei suoi 5 figli. “Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io”, racconta Wanda nell’intervista. Di figli ne ha ben 5,Constantino, Benedicto e Valentino avuti da Maxi Lopez e due Francesca e Isabella da Icardi e non sempre è una situazione facile da gestire: “A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, ...

