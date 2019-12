Wanda Nara da Silvia Toffanin a “Verissimo”: “Ha piano molto per…” [FOTO] (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella puntata di domani di “Verissimo” una delle ospiti più attese è Wanda Nara. Sappiamo dalle anticipazioni che la moglie e procuratrice di Mauro Icardi parlerà molto del suo lavoro e del rapporto che la famiglia ha conservato con l’Inter. “Ha pianto molto…” L’intervista con Silvia Toffanin sarà molto intensa: Wara parlerà dell’Inter, del marito e dell’avventura che la vedrà protagonista a partire da inizio anno nuovo: il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. “Sapevamo che il PSG sarebbe stato un successo per Icardi, ma il destino non so dove ci porterà. Mi è dispiaciuto per l’uscita dell’Inter dalla Champions. Mio figlio è un tifoso nerazzurro e ha pianto. Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato” aggiunge “è arrivata questa ...

