Vuoi migliorare le prestazioni della Tesla? Scarica l’aggiornamento (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tesla Model 3 Credit: Tesla Elon Musk ha plasmato la Tesla a sua immagine e somiglianza ed è riuscito a spostare il focus aziendale dall’ambientalismo alle prestazioni, rendendo le auto elettriche terribilmente cool. E sotto quest’ottica deve essere visto l’Acceleration Boost, il nuovo aggiornamento OTA (over the air) che costa 2000 dollari e che, una volta installato, fa scendere a 3,9 secondi il tempo impiegato da una Model 3 Dual Motor Long Range per passare da 0 a 100 km/h (il tempo originale era di 4,4 secondi). l’aggiornamento, attualmente disponibile solo per i possessori del modello 3 Dual Motor Long Range, per essere installato richiede l’ultima versione del software, la 2019.40.2. L’update dimostra ancora una volta che le differenze tra la Tesla Model 3 Performance e la Dual Motor sono soprattutto a livello software; il motore (l’hardware) è ...

