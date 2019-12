Volley | SuperLega 2020 | si chiude il girone d’andata | Civitanova-Trento da urlo Perugia

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tra sabato 21 e domenica 22 dicembre si completerà ild’andata della, il massimo campionato italiano dimaschile.è già certa del primo posto e si è laureata Campionessa d’Inverno con un turno d’anticipo, i cucinieri se la dovranno vedere connel big match di questo weekend: alla BLM Group Arena andrà in scena il recupero della decima giornata, posticipata perché a inizio mese i cucinieri erano impegnati nel Mondiale per Club poi vinto. Entrambe le squadre sono reduci da un comodo successo in Champions League e sono pronte per dare vita a una spettacolare sfida che potrebbe risultare determinante in ottica classifica generale, i Campioni d’Europa vogliono infatti confermarsi saldamente al vertice con un ampio vantaggio su(i Block Devils sono attualmente attardati di quattro punti ma non scenderanno in campo nel ...

