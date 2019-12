Volkswagen ID - In arrivo una nuova elettrica entry level

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Laha scelto gli auguri natalizi alla stampa per diffondere un nuovo teaser. Lo scorso anno la stessa operazione era stata fatta per mostrare in anteprima la concept ID.Buggy, mentre oggi possiamo ammirare quella che a tutti gli effetti sembra una potenziale versionedella gamma ID, guidata per l'occasione da Babbo Natale in persona.Le suggestioni da ID. Le dimensioni compatte, le grandi superfici vetrate e l'elemento Led unico che abbraccia orizzontalmente portellone e montante sembrano appartenere al DNA dei modelli ID e strizzano l'occhio al segmento oggi presidiato dallaup!, con elementi inediti come i cristalli privi di montante centrale e l'assenza di un vero e proprio cofano anteriore, sostituito da un cortissimo sbalzo con la stessa inclinazione del parabrezza. Vista l'anteprima fornita con questo teaser è logico immaginare il debutto di ...

