"Voce libera", il nuovo progetto di Mara Carfagna (Di venerdì 20 dicembre 2019) "Sarà un'avventura bellissima". Mara Carfagna presenta così, alla Camera di commercio di Roma, "Voce libera", la sua nuova "creatura": un'associazione di "uomini e donne di buona volontà", per chi, pur non volendo aderire a un partito politico, vuole impegnarsi per il ritorno a una politica più seria e competente. Al primo atto di Vl la maggior parte dei riflettori erano puntati sul professor Carlo Cottarelli, ex-commissario governativo alla spending review, che ha deciso di aderire al comitato scientifico, specificando però che "non si tratta di una discesa in campo" di natura politica, ma di un semplice contributo di idee. Tra le presenze di rilevo, il senatore di FI Andrea Cangini, la deputata Renata Polverini e Stefano Parisi. Nel comitato scientifico, oltre a quella di Cottarelli, Mara Carfagna ha voluto sottolineare la presenza del Professor Giuliano Urbani, tra i ...

Leggi la notizia su agi

