Viva Raiplay, ultima puntata: Jovanotti ospite di Fiorello, stasera su RaiPlay! (Di venerdì 20 dicembre 2019) ultima puntata di Viva Raiplay: Fiorello torna per l'ultima volta stasera su Raiplay dalle 20:35 in compagnia di un super ospite: l'amico Jovanotti! Viva Raiplay torna con la sua ultima puntata naturalmente stasera su Raiplay, intorno alle 20:35, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio in questo appuntamento finale. Super ospite di questo venerdì 20 dicembre sarà Jovanotti, colui che già a ottobre aveva spoilerato la sigla e lo spot dell'amico Fiorello per il suo esperimento piattaformista. La qual cosa, però, deve aver portato al conduttore siciliano davvero molta fortuna: nelle sei settimane di programmazione, Viva Raiplay! è tra i contenuti più visti on demand con 8,9 milioni di visualizzazioni e il più visto in diretta ...

