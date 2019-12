Viva Rai Play giovedì 19 dicembre | i video di Fiorello con Malika Ayane e…Pinocchio

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Rai19ha cantato con, ha parlato di cinema con Matteo Garrone di Pinocchio e omaggiato Milano () Penultimo appuntamento conRainaturalmente in streaming su Raiin diretta19ma sempre disponibile on demand.ha aperto la puntata con un monologo in cui ha finto di non ricordare il nome del programma per poi passare a un omaggio a Milano, città più vivibile d’Italia “non è una fake news”. “Ormai i milanesi si sono europeizzati, lo smog lo chiamano experience, le buche location” ha proseguito“a via Monte Napoleone non ci sono farmacie perchè non è chic, perchè altrimenti c’è il malato col cimurro, non ci sono tombini, ce ne saranno due e dentro c’è l’acqua di Giò”.Ospite musicale della puntata...

xplosionmind : Molte risorse utilizzate in modo poco intelligente. Anche uno che non sa un cavolo di televisione come me nota quan… - etatmajor22 : NON invitate più questo coglione. Non riducetevi ad invitare analfabeti come lui per creare conflitti e agitazioni… - ahoy_boy98 : Ho girato un attimo a #SanremoGiovani e ho capito che in realtà era più giusto chiamarlo Sanremo Vecchie Glorie. Viva la Rai! -